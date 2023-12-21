 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, muhtarlarla bir araya geldi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Engin, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek sorunların çözümü için talimat verdi. Başkan Engin, muhtarların emeğinin projelerde büyük olduğunu belirterek, hizmetlerin kalitesini muhtarlarla birlikte daha da yükselttiklerini ifade etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, muhtarlarla bir araya geldi
21.12.2023 - 10:27,
Abone Ol

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Engin, "Narlıdere'mizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin kalitesini muhtarlarımızın tecrübesiyle daha da yukarılara taşıyoruz" diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talep ve önerilerini tek tek not alan Başkan Engin, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat verdi.

"BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARDIK"

Göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirdikleri projelerde muhtarların da büyük bir emeği olduğunu söyleyen Başkan Engin, "Muhtarlarımızla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet etmenin verdiği gururla 5.yılımızı doldurmak üzereyiz. Bu süreçte pandemi, doğal afetler ve ekonomik krizlere rağmen kentimizi ortak akılla yönettik, hep birlikte çok şey başardık. Hizmet yarışı olarak gördüğümüz kutsal görevimizi Narlıdere'mize ve vatandaşlarımıza layık bir şekilde bugüne kadar yaptığımıza inanıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesini sizlerin sayesinde daha da yükseltiyoruz. Sizin gibi tecrübeli muhtarlarımızla birlikte çalıştığımız için çok şanslıyız. Vatandaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Ali Engin, Yerel yönetim, Doğal Afetler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


11:13
Dolar/TL 29,16 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,16 seviyesinden işlem görüyor
11:13
Meral Akşener, İmamoğlu'nun karşısına Naci Görür'ü mü çıkarıyor? Meral Akşener, İmamoğlu'nun karşısına Naci Görür'ü mü çıkarıyor?
11:08
İYİ Parti'de İstifalar Art Arda Geliyor İYİ Parti'de İstifalar Art Arda Geliyor
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun

Son Dakika
11:13 Dolar/TL 29,16 seviyesinden işlem görüyor
11:13 Meral Akşener, İmamoğlu'nun karşısına Naci Görür'ü mü çıkarıyor?
11:08 İYİ Parti'de İstifalar Art Arda Geliyor
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:27:48. #1.11#
SON DAKİKA: Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement