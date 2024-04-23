Narlıdere Belediye Başkanı 23 Nisan\'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti

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(İZMİR) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğu 3. sınıf öğrencisi Ali Dönmez'e devretti. Minik Ali'nin talimatlarını tek tek not aldıklarını söyleyen Başkan Uzun, "Çok çalışacağız, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız" diye konuştu.

Başkan Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğu 3. sınıf öğrencisi Ali Dönmez'e emanet etti. Başkanlık makamında hazır bulunan birim müdürlerini talimat yağmuruna tutan küçük Ali, savaşların olmadığı, bütün çocukların barış içinde yaşadığı bir dünya diledi.

YAYA GEÇİDİ TALEBİ

Birim müdürlerinden bilgi alan ve onlara talimat veren Dönmez, sokak satıcılarına karşı daha duyarlı olunmasını, ilçede devam eden temizlik çalışmalarının detaylı bir şekilde devam etmesini istedi. Şehitlik Metro İstasyonu'nun önüne bir yaya geçidi yapılması talimatı da veren Küçük Başkan'a, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun günün anısına hediye verdi. Ali'nin talimatlarını tek tek not aldıklarını söyleyen Uzun, "Çok çalışacağız, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız" dedi.

BAŞKAN ERMAN UZUN'DAN 23 NİSAN MESAJI

Başkan Erman Uzun, 23 Nisan dolayısıyla bir de mesaj verdi. Uzun'un mesajı şöyle:

"Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de TBMM'nin açılışının 104. Yıl dönümünü kutluyoruz. 23 Nisan ülkemiz, milletimiz için bir dönüm noktası, bağımsızlığımızın sembolüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dünyada çocuk bayramı kutlayan ilk ve tek devlet Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Bizim için büyük bir gurur kaynağı olan bu günde Ali kardeşimize makamı devrettik. Ali gibi çocuklar büyüdüklerinde Türkiye Cumhuriyetini yönetecekler ve Ata'mızın emaneti Cumhuriyetimizi daha iyi noktalara götürecekler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

NARLIDERE'DE COŞKULU KUTLAMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'de de coşkuyla kutlandı. Narlıdere'de 23 Nisan kutlamaları, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İstihkam Albay Halil Bulut, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaşların katıldığı kutlama programı, renkli görüntülere sahne oldu. Narlıdere'de faaliyet gösteren okullarda eğitim gören çocukların hazırladığı çeşitli gösteriler büyük ilgi görürken, programın ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.