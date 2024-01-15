Narlıdere Belediyesi, elektrikli araç şarj istasyonları kuracak

Narlıdere Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına kuracağı elektrikli araç şarj istasyonları ile sürdürülebilir ulaşımı desteklemek için harekete geçti. Temiz enerji kullanımına katkı sağlayacak ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışma için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Engin, "Narlıdere olarak bu konuda öncülük etmek ve bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Narlıdere'mizde elektrikli araç sayısı ne kadar artarsa havamızın kalitesi de o kadar artacak, iklim kirliliği bir o kadar azalacak" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi, ülkemizde her geçen gün sayısı artan elektrikli araçlar için ilçenin çeşitli noktalarına şarj istasyonları kuracak. Sürdürülebilir ve yeşil ulaşım sistemlerini destekleyen çalışmalara imza atan Narlıdere Belediyesi, şehrin ana arterlerine en yakın noktalarına konumlandırılacak araç şarj istasyonları ile vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Narlıdere Belediyesi'nin diğer belediyelere de örnek olacak öncü projesi ile ülkemizin yeşil enerji politikalarına da katkı sağlanacak.

"ÖNCÜ OLACAĞIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, meclisten oy birliği ile aldıkları kararın ardından konu ile ilgili kısa zamanda harekete geçeceklerini ifade ederek, "Yapılan araştırmalara göre sera gazı emisyonlarının yüzde 30'u ulaşım araçlarından kaynaklanıyor. Bunu azaltmanın yolu ise çevreci ve elektrikli araçlardan geçiyor. Bu yüzden elektrikli araçlara yönelim her geçen gün artıyor. İzmir'imizde ve Narlıdere'mizde de elektrikli araçları daha çok görmeye başladığımız bir dönemi yaşıyoruz. Ancak, elektrikli araç şarj istasyonlarının yetersizliği sebebiyle bazı vatandaşlarımız bu duruma çok fazla ikna olmuş durumda değiller. Çevreci ulaşımı daha da teşvik edebilmek için vatandaşlarımızın elektrikli araçlarını güvenle şarj edebileceği noktaları artırmamız gerekiyor. Bizde bu bilinçle, Meclisimizden aldığımız kararla ilçemizin belirli noktalarına elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için harekete geçiyoruz. Narlıdere'mizde elektrikli araç sayısı ne kadar artarsa havamızın kalitesi de o kadar artacak, iklim kirliliği bir o kadar azalacak. Narlıdere Metrosu'nun çok yakında başlaması ve ilçemizdeki elektrikli araç sayısının artmasıyla bizleri daha temiz bir gelecek bekliyor. Narlıdere olarak bu konuda öncülük etmek ve bir vizyon ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.