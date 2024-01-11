Narlıdere Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında toplu sözleşme imzalandı

Narlıdere Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında belediyede görevli 55 memuru kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Narlıdere Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2 yıllık süreci kapsayan sözleşmeye imzayı, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali Balık attı. Sendika İdari Sekreteri Mehmet Ali Ekşi, Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri Onur Ağır ile Sendika İşyeri Temsilcisi Kaan Köfteci'nin katılımıyla Narlıdere Belediyesi Başkanlık katında imzalanan toplu iş sözleşmesi 55 memuru ilgilendiriyor.

"EMEKÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Belediyemizin olanakları ölçüsünde Narlıdere'miz için mesai harcayan arkadaşlarımızın hak ettiği ücretleri alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman emekten ve emekçiden yanayız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmediğimiz sözleşmemiz mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"HAYIRLI OLSUN"

Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali Balık ise Narlıdere Belediyesi ile ilişkilerini her zaman uyum içinde sürdürdüklerini ifade etti. Ali Balık, "Birlik ve beraberlik içinde çalıştığımız Ali Engin'e teşekkür ediyor, toplu sözleşmemizin arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Üyelerimizin haklarını korumak ve daha iyi noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.