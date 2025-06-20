Nasreddin Hoca Festivali\'nde Sahne Alacak Sanatçılar Belli Oldu

Sivrihisar ilçesinde 9'uncu düzenlenecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkacak olan sanatçılar belli oldu.

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı. Yine adından söz ettirecek olan muhteşem festivalde sahneye çıkacak olan sanatçılarda belli oldu. 11 Temmuz Cuma günü Eskişehir'in sevilen sanatçısı Mithat Körler ve ardından Melek Mosso sahneye çıkacak. 12 Temmuz Cumartesi günü Ankaralı İbocan ile Semicenk sevenleriyle buluşacak. Festivalin kapanış gününde ise 13 Temmuz Pazar günü Veli Erdem Karakülah ile Selda Bağcan sahne alacak. Birbirinden değerli sanatçıların çıkacağı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali bu yılda unutulmaz anlar yaşatacak. Konser günlerinde Eskişehir'den otobüsler kalkacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR