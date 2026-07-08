NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimi - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimi

08.07.2026 13:29
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler, geleneksel aile fotoğrafı çekiminde bir araya geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler, geleneksel aile fotoğrafı çekiminde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile NATO Genel Sekreteri Rutte, oturum öncesinde aile fotoğrafı için poz verdi. Liderler, fotoğraf çekiminin ardından zirvenin ana oturumuna geçti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimi - Son Dakika

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