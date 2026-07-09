NATO Zirvesi\'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Başkent Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni takip eden basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi. Zirve kapsamında etkinlik alanında hazır bulunan yerli ve yabancı gazeteciler, yoğun diplomasi mesailerine Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle tatlı bir mola verdi. Türkiye'nin gastronomi simgelerinden biri olan meşhur Kahramanmaraş dövme dondurması, zirve alanında basın mensuplarına sunuldu. Geleneksel sunum sırasında renkli anlar yaşandı.

BASIN MENSUPLARINA SÜRPRİZ İKRAM

NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere Ankara'da bulunan yerli ve yabancı basın mensupları, zirve alanında yapılan sürpriz ikramla karşılaştı. Diplomatik temasları ve zirvedeki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktarmak için yoğun mesai harcayan gazetecilere, Türk mutfağının en özel lezzetlerinden Maraş dondurması ikram edildi.

MARAŞ DONDURMASI SATIRLA KESİLDİ

Etkinlik alanında özel bir askıya asılan dev dondurma kütlesi ve dondurma ustasının geleneksel şovu, gazetecilerin büyük beğenisini topladı. Ustanın dondurmayı satırla keserek yaptığı otantik sunum, katılımcılara görsel bir şölen yaşattı. Basın mensupları, dondurmanın kesilme ve ikram edilme anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ ZİRVEDE ÖNE ÇIKTI

Geleneksel Maraş dondurmasının zor eriyen sakızımsı yapısı ve benzersiz sunumu, özellikle yabancı gazetecilerin ilgisini çekti. Zirvenin yoğun gündeminden kısa süreliğine uzaklaşan basın mensupları, hem dondurmanın tadını çıkardı hem de Türk misafirperverliğinin renkli bir örneğini deneyimledi. Türk mutfağının köklü lezzet miraslarından biri olan Maraş dondurması, NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına yapılan sürpriz ikramla etkinlik alanında dikkat çeken anlardan biri oldu.

Haber: Mehmet Güngördü