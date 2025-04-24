Naylon Poşetlerden Renkli Çantalar: Geri Dönüşüm Kursunda Kadınların El Emeği - Son Dakika
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Naylon Poşetlerden Renkli Çantalar: Geri Dönüşüm Kursunda Kadınların El Emeği

Naylon Poşetlerden Renkli Çantalar: Geri Dönüşüm Kursunda Kadınların El Emeği

Gaziantep'teki Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde düzenlenen geri dönüşüm kursunda, kadınlar naylon poşetleri değerlendirerek çanta, plaj halısı ve dekoratif ürünler üretiyor. Kurs eğitmeni Esra Nazlı Aygan, sıfır atık yaklaşımını benimseyerek çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

24.04.2025 17:09  Güncelleme: 17:12
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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ndeki geri dönüşüm kursunda naylon poşetler rengarenk çantalara dönüşüyor.

Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ndeki geri dönüşüm kursunda eğitim alan kadınlar, çevre kirliliğine neden olan naylon poşetleri toplayarak sıfır maliyetle el emeği ürünlere dönüştürüyor. Kadınların ellerinde adeta yeniden hayat bulan poşetler, çanta, plaj halısı ve dekoratif ürünlere dönüşüyor. Geri dönüşüm kursuna katılan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de çevre bilinci kazanıyor.

"Atmadan düşünün, değerlendirin"

Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi kurs eğitmeni Esra Nazlı Aygan, sıfır atık üzerine yapılan çalışmaları benimsediğini belirterek, "Özellikle sıfır atık yaklaşımını benimsiyor, atılacak malzemeleri değerlendirmeyi tercih ediyorum. Öğrencilerime de her zaman şunu söylüyorum; Bir şeyi atmadan önce düşünün, değerlendirin. Çünkü doğada yok olmayan bir şey evde de yok olmaz. Ne yazık ki bu tür malzemeler yok olmuyor ama değersizmiş gibi görülüyor. Oysa doğru ellerde çok kıymetli hale gelebilirler. Mesela poşetleri ele alalım. Ben poşet atıklarından ip yapıyorum ve bu iplerle çanta örüyorum. Şu anda çanta sayısını belirledim, üretime başladım. Öğrencilerim de bu çalışmaya katılacaklar. Aynı teknikle çanta dışında zevke ya da ihtiyaca göre sepet, ekmeklik, hatta kirli çamaşır sepeti bile yapılabilir. Amacımız, doğada yüzyıllarca yok olmayan bir poşeti, doğaya zarar vermeden önce evde değerlendirerek bir işe yaramasını sağlamak. Bu şekilde hem çevreye hem geleceğimize katkı sağlıyoruz. Kendim de kanser hastalığı geçirdim. Bu süreçte doğayla ve sağlığımızla ne kadar iç içe yaşadığımızı daha iyi anladım. Denizlere atılan bir poşet, balıkları zehirleyebiliyor, o balığı yiyen insan da hastalanabiliyor. Bu bilinçle ben, doğayı ve dolayısıyla gelecekte çocuklarımızı korumak için poşetleri atmak yerine değerlendiriyorum. Topladığım poşetleri önce temizliyor, ardından elimle düzgünce katlıyor, ütüler gibi düzeltiyorum. Kendime ait bir ölçüm var; o ölçüyle kesip zincir çeker gibi ip haline getiriyorum. Bu iplerle istediğimiz her şeyi örebiliyoruz. Özellikle plajda hasır olarak kullanmak da çok hoşuma gidiyor. Bir saat içinde rahatlıkla on poşeti ipe dönüştürebiliyorum. Bu miktar da bir çanta örmek için yeterli oluyor. Hem geri dönüşüm yapıyoruz hem de el emeğiyle ortaya güzel işler çıkarıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Naylon Poşetlerden Renkli Çantalar: Geri Dönüşüm Kursunda Kadınların El Emeği - Son Dakika

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