Nazilli Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Kutladı

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Ülkenin geleceği olan çocukların bayramını kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tetik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajında bu günün, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete devredildiği gün olduğunu vurguladı. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 104 yıl önce yarınların güvencesi olan çocuklara armağan ettiğinin de altını çizen Başkan Tetik, mesajında "23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. 23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret eder. Çocuklarımızın, güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaklarının inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başarılarla dolu yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN