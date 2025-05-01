Nazilli Belediye Başkanı\'ndan 1 Mayıs Mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Emek, alın teri ve üretimin; bir toplumun kalkınmasının, refahının ve geleceğinin temel taşı olduğunu ifade eden Başkan Tetik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizin her bir köşesinde gece gündüz demeden çalışan, hizmetin en iyisini sunmak için emek veren tüm belediye personelimize ve alın teriyle geçimini sağlayan tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emeğin kutsallığına inanan bir anlayışla, insan onuruna yaraşır çalışma şartlarını sağlamak, iş barışını korumak ve emeğin hakkını gözetmek yerel yönetim olarak en temel sorumluluklarımızdandır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta belediyemiz emekçileri olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve adalet dolu bir çalışma hayatı diliyorum." - AYDIN