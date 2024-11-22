Nazilli Belediye Başkanı Tetik\'ten Öğretmenler Günü Kutlaması

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) öğretmenlerini ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Öğretmenlik mesleğinin tarihin her döneminde kutsal bir meslek olarak tanımlandığını öğretmenlerin, toplumun temeli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Eğitim ve dolayısıyla kıymetli öğretmenlerimiz toplumun temel yapı taşıdır. Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi'mizde genç, dinamik ve çocuklarımızı başarıya ulaştıracak siz kıymetli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için, gösterdiğiniz çaba ve kurumumuzda verdiğiniz emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Mesleğini büyük bir özveriyle ifa eden, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerimizin yarınlara aktarılması için çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacak' sözünü de hatırlatan Başkan Tetik, "Hakkınız ödenmez, hepimizi sizler yetiştirdiniz. Atatürk geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi siz öğretmenlerimize emanet etmiş vatanına milletine faydalı değerlerini koruyabilen, Cumhuriyete sahip çıkan insanlar yetiştirmenizi istemiştir. Bu sözleri söylerken de ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bütün Cumhuriyet öğretmenlerinin, Atatürk öğretmenlerinin gününü kutlarken, Başöğretmenimiz Ulu Önder Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi de saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN