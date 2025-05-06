Nazilli Belediyesi, Çobanlar Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi, Çobanlar Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi, Çobanlar Mahallesi\'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında kullanılamaz hale gelen Çobanlar Mahallesi yollarını stabilize ederek parke taşı döşedi. Mahalle muhtarı, çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.

06.05.2025 16:02  Güncelleme: 16:05
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çobanlar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında eski toprak yolun stabilizesi yapılarak parke taşı döşendi. Özellikle kış aylarında kullanılamaz hale gelen yolun yapılmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Coşkun Atalay, "Yolumuz çok kötüydü. Araçlarımız gidemiyordu. Yolun her yeri balçık ve çamurdu. Belediyemiz yolumuzu yaptı. Köylümüz artık rahat bir şekilde hem yaya olarak hem de araçlarıyla rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlıyorlar. Başta Başkanımız Ertuğrul Tetik olmak üzere tüm ekibine köylüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Nazilli'nin merkezden kırsala her mahallesinde eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; yol bakım, onarım ve tadilat faaliyetlerinin yanı sıra yeni yol açma çalışmalarıyla şehrin yol haritasını yenileyeceklerinin de altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi, Çobanlar Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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