Nazilli Belediyesi, Erzincan'da yaşanan toprak kayması sonrasında deve güreşi festivalini iptal etti - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi, Erzincan'da yaşanan toprak kayması sonrasında deve güreşi festivalini iptal etti

Nazilli Belediyesi, Erzincan\'da yaşanan toprak kayması sonrasında deve güreşi festivalini iptal etti

Nazilli Belediyesi, Erzincan'da yaşanan toprak kayması sonrasında hafta sonu düzenlenecek olan deve güreşi festivalinin iptal edildiğini duyurdu.

14.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Nazilli Belediyesi, Erzincan'da yaşanan toprak kayması sonrasında hafta sonu düzenlenecek olan deve güreşi festivalinin iptal edildiği açıklandı.

Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Erzincan İliç'te yaşanan göçük felaketi nedeniyle 18 Şubat Pazar günü yapılması planlanan deve güreşi festivalimiz iptal edilmiştir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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