Nazilli Belediyesi İsabeyli'de Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi İsabeyli'de Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Nazilli Belediyesi İsabeyli\'de Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İsabeyli'de yol çalışmalarına devam ediyor. Metruk bina yıkım faaliyetleri, yol ve istinat duvarı yapım çalışmalarının ardından bordür döşeme işlemlerine başlayan ekipler, İsabeyli'nin ivedi sorunlarına neşter vuruyor.

15.05.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İsabeyli'de yol çalışmalarına devam ediyor.

Metruk bina yıkım faaliyetleri, yol ve istinat duvarı yapım çalışmalarının ardından bordür döşeme işlemlerine başlayan ekipler, İsabeyli'nin ivedi sorunlarına neşter vuruyor. 4437, 4545, 4260, 4444 ve 1213 Sokak bölgesinde çalışma yapan ekipler, parke taşı döşenen noktalarda vatandaşların güvenle kullanabileceği kaldırım alanları oluşturmaya başladı.

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Eruğrul Tetik, "İsabeyli'de tespit ettiğimiz öncelikli sorunları çözmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda okul bölgesinde tehlike arz eden alanda istinat duvarımızı inşa etmiştik. Halkımızdan gelen yoğun talep üzerine can ve mal güvenliğini tehlikeye atan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bugün de kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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