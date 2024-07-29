Nazilli Belediyesi Kayıp Eşyaları Sahiplerine İade Ediyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde unutulan veya kaybolan eşyalar Nazilli Belediyesi'nde sahiplerini bekliyor. Vatandaşlar tarafından bulunup belediyeye teslim edilen eşyalar için Nazilli Belediyesi 'Gelin kayıp eşyalarınızı alın' çağrısında bulundu.

Nazilli Belediyesi, vatandaşlar tarafından unutulan veya kaybolan eşyaların sahiplerine ulaşmak için çalışma başlattı. Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bulunan ve belediyeye teslim edilen cep telefonundan kameraya, akıllı saatten tabletlere kadar birçok elektronik cihazları bir arada topladı. Vatandaşların belediyeye teslim ettiği kayıp eşyaları imha etmek istemeyen belediye ekipleri, eşyaların sahiplerine ulaşmak için Zabıta Müdürlüğü'nde sergiye açtı. 'Gelin alın' çağrısı yapan Nazilli Belediyesi, cihazlarını kaybeden vatandaşların belediyeye gelerek eşyalarını teslim alması istendi. - AYDIN