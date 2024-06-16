Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı'nda Sıkı Denetimlere Başladı

Yerel

Nazilli Belediyesi'nde bayram mesaisi ilk gün itibarıyla sıkı denetimler ile başladı. Perşembe günü Zabıta Müdürlüğü görevine atanan Nazilli eski Emniyet Amiri Kubilay Erçin ile Temizlik İşleri Müdürü Erkan Kaymaz Kurban Bayramı'nın birinci günü ekipleriyle birlikte kurban kesilen alanları denetledi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik tarafından önceki görevlerinde gösterdikleri disiplinli çalışmaları ve başarılardan dolayı atamaları yapılan Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürü Erçin ile Temizlik İşleri Müdürü Kaymaz sabahın erken saatlerinde ekipleriyle birlikte gittikleri Arslanlı, Şirinevler, Turan, İsabeyli Dumlupınar ve Yeni Mahallede bulunan Pazar yerlerindeki kurban kesim alanlarında, kurban kestiren vatandaşlarla da görüşerek istek ve taleplerini dinlediler.

Temizlik ve hijyen konularında kasapların da uyarıldığı denetleme de, koordineli bir çalışma yürüten Zabıta, Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesimlerinin ardından pazar yerlerinin temizlenmesi ve dezenfekte çalışmalarıyla bayram günü mesailerini sahada tamamladı. - AYDIN