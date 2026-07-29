Nazilli Belediyesi’nde Ağustos ayından itibaren imar başvuruları dijital ortama taşınıyor

Nazilli Belediyesi, dijital belediyecilik alanında başlattığı dönüşüm sürecini yeni bir aşamaya taşıyor. Haziran ayında tanıtımı gerçekleştirilen e-İmar ve Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla İmar Müdürlüğü bünyesindeki tüm başvurularda aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar, imar işlemleri için belediyeye gelmeden başvurularını internet üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Elektronik imza ve mobil imza desteğiyle tamamlanabilecek işlemler sayesinde başvuru süreçleri dijital ortamda yürütülürken, vatandaşlar başvurularının hangi aşamada olduğunu da anlık olarak takip edebilecek. Dijital sistem üzerinden yapılan başvurularla birlikte süreç boyunca kullanıcılara bilgilendirme mesajları gönderilecek, evrak takibi kolaylaşacak ve işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılabilecek. Böylece hem vatandaşların zamandan tasarruf etmesi sağlanacak hem de belediye hizmetlerinde hız, şeffaflık ve erişilebilirlik önemli ölçüde artacak.

İlk etapta İmar Müdürlüğü hizmetlerinde uygulanacak sistemin önümüzdeki dönemde Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım Hizmetleri, Evlendirme Birimi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işlemleri başta olmak üzere birçok belediye hizmetine de entegre edilmesi planlanıyor.