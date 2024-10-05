Nazilli Belediyesi\'nden 9 Ekim Etkinlikleri İçin Hazırlık

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Nazilli Belediyesi ekipleri 9 Ekim Atatürk'ün Nazilli'ye Gelişinin Yıldönümü etkinlikleri öncesinde Sümerbank bölgesinde kapsamlı çalışma başlattı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye Gelişinin Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Sümerbank Basma Fabrikası'nda çalışma başlattı. 87'nci yıl etkinliklerin düzenleneceği bölgede yabani ot biçme, ağaç budama ve temizlik çalışması yapan ekiplerin çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Toplumsal hafızayı canlı tutmak ve Atatürk'ün Nazilli'ye gelişini ilçeye yaraşır şekilde kutlamak için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Nazilli Kaymakamlığımızla ortak bir şekilde bu özel günün en iyi şekilde kutlanması için çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Halkımızın da yoğun katılımıyla 87 yıl önceki coşkunun yeniden yaşanmasını istiyor ve tüm Nazilli Halkını 9 Ekim'de Sümerbank Basma Fabrikası'na davet ediyoruz. Ekiplerimiz kutlamaların yapılacağı alanın temizliğini gerçekleştiriyor. Emeği geçen tüm personelime ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN