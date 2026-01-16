Nazilli Belediyesi\'nin otizmli çocuklara yönelik spor kursları başladı

Nazilli Belediyesi tarafından otizmli çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen spor kursları başladı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun egzersizler yaptırılıyor. Eğitim programı kapsamında denge, koordinasyon, kas gelişimi ve hareket kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra, çocukların özgüven kazanmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefleyen etkinliklere de yer veriliyor. Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kurslar sayesinde çocuklar hem bedensel olarak güçleniyor hem de grup çalışmalarıyla sosyalleşme imkanı buluyor.

Sporun otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmadaki önemine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Burada çocuklarımız aileleri ile birlikte eğitmenlerimiz eşliğinde spor yapıyor. Sporun çocuklarımızın hem fiziksel sağlığına hem de ruhsal gelişimine çok önemli katkılar sunduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda, özel ihtiyaçlı bireylerimize yönelik sosyal projelerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" sözlerini kaydetti. - AYDIN