Nazilli Belediyesi'nin otizmli çocuklara yönelik spor kursları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nazilli Belediyesi'nin otizmli çocuklara yönelik spor kursları başladı

Nazilli Belediyesi\'nin otizmli çocuklara yönelik spor kursları başladı
16.01.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi, otizmli çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla spor kursları başlattı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda, çocukların özgüven kazanması ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Nazilli Belediyesi tarafından otizmli çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen spor kursları başladı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun egzersizler yaptırılıyor. Eğitim programı kapsamında denge, koordinasyon, kas gelişimi ve hareket kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra, çocukların özgüven kazanmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefleyen etkinliklere de yer veriliyor. Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kurslar sayesinde çocuklar hem bedensel olarak güçleniyor hem de grup çalışmalarıyla sosyalleşme imkanı buluyor.

Sporun otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmadaki önemine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Burada çocuklarımız aileleri ile birlikte eğitmenlerimiz eşliğinde spor yapıyor. Sporun çocuklarımızın hem fiziksel sağlığına hem de ruhsal gelişimine çok önemli katkılar sunduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda, özel ihtiyaçlı bireylerimize yönelik sosyal projelerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nin otizmli çocuklara yönelik spor kursları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:01:07. #7.11#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi'nin otizmli çocuklara yönelik spor kursları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.