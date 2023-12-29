Nazilli Belediyesi Öğrenci Yurtlarında Afet Farkındalık Eğitimleri Veriyor

Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Ekibi (NAFAD); İsabeyli, Yenipazar ve Nazilli'deki öğrenci yurtlarında afet farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan NAFAD; İsabeyli Gevher Nesibe Sultan Kız Öğrenci Yurdu, Nazilli Hacı Mustafa Efendizade ve Yenipazar Kredi Yurtlar Kurumu ile Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi verdi. Afetlerde gönüllü olmak isteyen 47 kişiye ise Turan Mahallesi'nde bulunan Nazilli Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda AFAD ekiplerince 5 günlük hafif arama kurtarma eğitimi verildi.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren NAFAD yetkilileri, "Bu eğitimler sayesinde öğrencilerin doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenerek, gerekli önlemleri alması ve doğal afetler hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefliyoruz. Bu eğitimler afetlerin neden olduğu zararları en aza indirmeyi ve afetlerin neden olduğu panik ve kargaşayı azaltmaya yardımcı olmaktadır" dedi.

NAFAD ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazilli Belediyesi olarak afetlere hazırlık konusunda mikro bölgeleme, deprem öncü işaretlerini izleme istasyonu ve afet acil durumlara müdahale ekibi olan NAFAD'ın kurulması gibi birçok çalışma yürüttük. Afet bilgisi yaşam bilgisidir. Afet öncesi yapılan 1 birimlik yatırım afet sonrası 15 birimlik zarara engel olur. Bu sebeple söz konusu eğitimler büyük önem taşımaktadır. Afet Farkındalık Eğitimi almak isteyen tüm kurum ve işletmeler bu konudaki taleplerini NAFAD'a iletebilir" dedi

.

NAFAD organizesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne yoğun bir talep olduğunu ifade eden Başkan Özcan, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. - AYDIN