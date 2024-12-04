Nazilli Belediyesi, Öğrencileri 'Mustafa' Filmiyle Buluşturdu - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi, Öğrencileri 'Mustafa' Filmiyle Buluşturdu

Nazilli Belediyesi, Öğrencileri \'Mustafa\' Filmiyle Buluşturdu

Nazilli Belediyesi, meraktan uzak mahallelerde yaşayan ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş yaklaşık 200 öğrenciyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan 'Mustafa' filmi ile buluşturdu. Öğrenciler, film öncesi eğitici bilgiler alarak sinema deneyimlerini paylaştılar.

04.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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Nazilli Belediyesi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan ve hiç sinemaya gitmemiş öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" filmi ile buluşturdu.

Sabah erken saatlerde okullarından alınan yaklaşık 200 öğrenci, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Sinema Salonu'na getirildi. Heyecanları gözlerinden okunan minikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahar Erdoğan Uludağ karşıladı. İlk kez sinemaya gidecek olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan film ile ilgili öğretmenleri tarafından bilgilendirildi. Patlamış mısır eşliğinde yaklaşık 1 buçuk saat süren animasyon filmini izleyen çocuklar, film sonunda sevinçlerini dile getirerek Başkan Tetik'e teşekkür etti.

Böylesine anlamlı bir film ile minik öğrencileri buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çocukluğunu anlatan bu filmi ilk kez sinema ile buluşan evlatlarımıza izletmek bizler için çok kıymetli. Hepsi pırıl pırıl çocuklarımız eminim ki bu filmde kendinden bir parça bulacak. Atamızın çocukluğundan itibaren gösterdiği vatan sevgisini, çalışma azmini kendilerine örnek alacaktır. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, Atatürk'ün yolunda ülkesi için nice başarılara imza atmalarını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi, Öğrencileri 'Mustafa' Filmiyle Buluşturdu - Son Dakika

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