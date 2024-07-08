Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Başlattı

Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi\'nde Temizlik Çalışması Başlattı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ekipler, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya ve halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmada yol boyunca büyüyen yabani otları biçerek çevre temizliği yaptı.

08.07.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Nazilli'nin en önemli noktalarından biri olan Pınarbaşı'nda belediye ekipleri tarafından başlatılan temizlik operasyonu büyük bir titizlikle yürütüldü.

Ekipler, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya ve halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmada yol boyunca büyüyen yabani otları biçerek çevre temizliği yaptı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "İlçemiz genelinde yürüttüğümüz temizlik faaliyetleriyle mahalle sakinlerimizin yaşamını kolaylaştırmayı ve çevre düzenini sağlamayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz Nazillimizin 82 mahallesinin tamamında bu faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edecek" sözlerini kaydetti.

Desteklerinden dolayı Başkan Tetik ve ekibine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Nimet Arığ, "Mahallemiz hak ettiği ve beklediği hizmetleri alıyor. İnşallah güzel hizmetler almaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Pınarbaşı, Nazilli, Yabani, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
09:44 Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı İki iş insanı da artık hayatta değil Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı! İki iş insanı da artık hayatta değil
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:46 Arkeologlardan önemli keşif Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 12:55:44. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement