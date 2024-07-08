Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi\'nde Temizlik Çalışması Başlattı

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Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Nazilli'nin en önemli noktalarından biri olan Pınarbaşı'nda belediye ekipleri tarafından başlatılan temizlik operasyonu büyük bir titizlikle yürütüldü.

Ekipler, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya ve halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmada yol boyunca büyüyen yabani otları biçerek çevre temizliği yaptı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "İlçemiz genelinde yürüttüğümüz temizlik faaliyetleriyle mahalle sakinlerimizin yaşamını kolaylaştırmayı ve çevre düzenini sağlamayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz Nazillimizin 82 mahallesinin tamamında bu faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edecek" sözlerini kaydetti.

Desteklerinden dolayı Başkan Tetik ve ekibine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Nimet Arığ, "Mahallemiz hak ettiği ve beklediği hizmetleri alıyor. İnşallah güzel hizmetler almaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN