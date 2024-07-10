Nazilli Belediyesi Sümer Mahallesi\'nde yol yenileme çalışmalarını tamamladı

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Şehrin kuzeyinden güneyine eşit hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri; Sümer Mahallesi 186 Sokak'ta başlattığı yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 186 Sokak'ta alt yapı çalışmalarıyla deforme olan yolu baştan sona yeniledi. Yaklaşık 3 bin metrekare alanda eski yolu iş makineleri ile kazıyan ekipler, parke taşı döşemelerinin ardından sokağı yaya ve araç kullanımına hazır hale getirdi. Nazilli'nin her noktasına eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Ekiplerimiz Pınarbaşı'ndan Sümer'e, Zafer'den Yeşil Mahalle'ye her noktada eş zamanlı olarak çalışıyor. Merkezden kırsal mahallelerimize kadar bir yandan temizlik faaliyetlerimizi yürütüyor öte yandan yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Emeği geçen tüm personellerime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN