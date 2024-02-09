Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu\'ndan Kasabanın Alileri adlı oyun daveti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı Kasabanın Alileri adlı oyuna tüm sanatseverleri davet etti.
Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı Kasabanın Alileri adlı tiyatro oyunu bu akşam saat 20.00'de Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek. Usta edebiyatçı Muzaffer İzgü'nun yazdığı ve Mukaddes Yüksel'in uyarlayıp yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyununda; Nurşen Osanç, Latif Akgün, Hülya Karakaya, Ali İhsan Karakaya, Canan Çengelci, Yusuf Dirik, Atife Yeşiltepe, Emre Gırep, Şükran Arslan, Serkan Eker, Egehan Kozlarliı Cihan Tarhan, Selin Yüksel ve Ferhat Çakır rol alacak.
Ege yöresinin karakterlerinin canlandırıldığı komedi oyununa tüm Nazillilleri davet eden Belediye Başkan Kürşat Engin Özcan; "Belediyemiz Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek olan "Kasabanın Alileri" adlı tiyatro oyunu 9 Şubat 2024 Cuma günü saat 20.00'da Mehmet Yüzügüler Tiyatro ve Konferans salonunda gerçekleşecek. Bu güzel komedi oyununa tüm halkımızı davet ediyorum. Bu oyun için emek veren tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN
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