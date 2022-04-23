Nazilli'de çocuk festivali düzenlendi - Son Dakika
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Nazilli'de çocuk festivali düzenlendi

23.04.2022 15:48

Nazilli'de çocuk festivali düzenlendi Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe kaymakamlığı tarafından düzenlenen festivalde çocuklar bayram coşkusu yaşadı.

Nazilli'de çocuk festivali düzenlendi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe kaymakamlığı tarafından düzenlenen festivalde çocuklar bayram coşkusu yaşadı. Sümerpark'ta gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. İki yıl aradan sonra yerli ve yabancı ekiplerle kaynaşan Nazillili çocuklar bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Nazilli Kaymakamlığının ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, siyasi parti temsilcileri, okullar, STK temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 23 Nisan'ın Türk Milleti için büyük öneme sahip olduğunu belirten Müdür İsmail Şimşek, "Bugün tarih boyunca esaret zinciri vurulamamış milletimizin bağımsızlığına kavuştuğu gündür. 23 Nisan 1920 'egemenlik ulusundur' diyerek yola çıkan aziz milletimizin kendi geleceğini belirlediği ve Atatürk'ün ülke bekasını milletimize bıraktığı gündür. TBMM'nin açılışı ile vatanın asil evlatları büyük bir bağımsızlık mücadelesine girişmiştir. Sevgili çocuklarım, bu bayramın size hediye edilmesi size görev ve sorumluluklar yükler. Aziz milletimizi korumak ve yüceltmek sizin en büyük görevinizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazilerimiz ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Müdür Şimşek'in konuşmasının ardından ilçe çapında düzenlenen şiir, resim, kompozisyon ve bilgi yarışmalarında dereceye giren anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Okullar hazırladıkları gösterileri sergilerken ailelerde çocuklarını görüntüleyebilmek için yaptıkları mücadele de renkli anlara neden oldu. Konuk ülkelerden gelen öğrenciler ve Nazillili öğrenciler birlikte halk oyunları gösterileri sundu. Okullar tarafından açılan stantlarda öğrencilerin sanat etkinlikleri, el sanatları ürünleri, üç boyutu yazıcıdan çıkartılan ders materyalleri ve diğer çalışmalar sergilendi. Gün boyu süren etkinliklerde baharın gelişi ile birlikte öğrenciler günlerini doyasıya eğlenerek kutladı.

Konuk ülkelerden gelen öğrenciler ve sahnede performansları sergileyen Nazillili öğrenciler yaptıkları konuşmalarda tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Nazilli'de çocuk festivali düzenlendi
Nazilli'de çocuk festivali düzenlendi
Nazilli'de çocuk festivali düzenlendi
Nazilli'de çocuk festivali düzenlendi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Hisarcık, 23 Nisan, Nazilli, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de çocuk festivali düzenlendi - Son Dakika


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