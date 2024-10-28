Nazilli\'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

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Nazilli Kaymakamlığı'nın organize ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Nazilli Kaymakamlığı tarafından 20 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. Yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adalet Komisyonu Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, Nazilli Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Nisan Köprülü, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, kurum amirleri, daire müdürleri, siyasi partilerin, meslek odalarının ve STK'ların temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na kaymakamlık, belediye başkanlığı ve garnizon komutanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. - AYDIN