Nazilli'de eğitim yöneticileri fen lisesi öğrencilerinin taleplerini dinledi - Son Dakika
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Nazilli'de eğitim yöneticileri fen lisesi öğrencilerinin taleplerini dinledi

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Nazilli\'de eğitim yöneticileri fen lisesi öğrencilerinin taleplerini dinledi
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Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve şube müdürleri, 'Öğrencilerle El Ele' projesi kapsamında Nazilli Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Buluşmada öğrenciler görüş, öneri ve taleplerini doğrudan dile getirdi; eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Öğrencilerle El Ele' projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelen eğitim yöneticileri, öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürleri Hüseyin Uçgun ve Arif Tokmak ile birlikte Nazilli Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Proje kapsamında gerçekleştirilen programda öğrencilerin eğitim hayatına ilişkin düşünceleri, beklentileri ve ihtiyaçları ele alındı. Öğrencilerle sohbet eden Güner ve beraberindeki yöneticiler, gençlerin görüş ve önerilerini dinleyerek eğitim süreçlerine ilişkin karşılıklı istişarelerde bulundu. Öğrencilerin taleplerini doğrudan dile getirme fırsatı bulduğu buluşmada, eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, beklenti ve ihtiyaçlarıyla da ele alınmasının önem taşıdığı buluşmada, gençlerin eğitim hayatına ilişkin düşüncelerinin dinlenmesine imkan sağlandı. "Öğrencilerle El Ele" projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, öğrenciler ile eğitim yöneticileri arasında doğrudan iletişim kuruldu.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Nazilli Fen Lisesi Müdürü Hakan Akarı başta olmak üzere okul idarecilerine ve yardımcı personele ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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