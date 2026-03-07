Nazilli'de Habersiz İntikal Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Habersiz İntikal Tatbikatı Yapıldı

Nazilli\'de Habersiz İntikal Tatbikatı Yapıldı
07.03.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD öncülüğünde Nazilli'de arama kurtarma ekiplerinin afet konusundaki hazırlıkları ölçüldü.

Aydın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen habersiz intikal tatbikatında arama kurtarma ekiplerinin afet anında toplanma süresi ve müdahale kapasitesi ölçüldü.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Nazilli'de habersiz intikal tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren kamu kurumlarına ait arama kurtarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ekipleri belirlenen noktaya intikal etti. Habersiz olarak gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin muhtemel bir afet durumunda ne kadar sürede toplanabildiği ve müdahale kapasitesi ölçüldü.

AFAD Aydın İl Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, afet anında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekiplerin hazırlık seviyesinin artırılması amaçlandı. Yetkililer, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazırlık sürecinde büyük önem taşıdığını belirterek çalışmaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Habersiz İntikal Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
TÜSİAD yöneticileri hakkında karar TÜSİAD yöneticileri hakkında karar
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü 3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda
Rusya’dan Finlandiya’ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 12:14:00. #7.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de Habersiz İntikal Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.