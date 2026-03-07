Nazilli\'de Habersiz İntikal Tatbikatı Yapıldı

Aydın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen habersiz intikal tatbikatında arama kurtarma ekiplerinin afet anında toplanma süresi ve müdahale kapasitesi ölçüldü.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Nazilli'de habersiz intikal tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren kamu kurumlarına ait arama kurtarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ekipleri belirlenen noktaya intikal etti. Habersiz olarak gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin muhtemel bir afet durumunda ne kadar sürede toplanabildiği ve müdahale kapasitesi ölçüldü.

AFAD Aydın İl Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, afet anında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekiplerin hazırlık seviyesinin artırılması amaçlandı. Yetkililer, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazırlık sürecinde büyük önem taşıdığını belirterek çalışmaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN