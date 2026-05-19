Nazilli\'de İki Teker Coşkusu

19.05.2026 22:34
Nazilli'de 19 Mayıs'ı kutlamak için motosiklet ve bisiklet korteji düzenlendi, farkındalık oluşturuldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gençlik bayramını kutlamak için bir araya gelen 7'den 77'ye yüzlerce motosiklet ve bisikletli bayram coşkusunu iki tekerle yaşadı.

Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, Turk Chopper Aydın, 09,5 Riders Nazilli, Efe Motosiklet Kulübü, Nazilli Harley Motorcycle Club ve İron Tigers Nazilli üyeleri katıldı. Etkinliği duyan vatandaşların da bisikletleri ve motosikletleri ile katıldığı etkinlikte 300 civarında motosiklet ve bisiklet kentin caddelerinde korna ve alkışlar eşliğinde turladı.

Sosyal medyada örgütlenerek bir araya gelen ve kutlama etkinliklerinde ilki gerçekleştiren Nazilli ve Kuyucaklı motosiklet ve bisiklet gruplarının iki teker sürüş etkinliği ilçeye renk kattı. Sosyal medyada: "19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, motosiklet ve bisiklet tutkunları olarak tek yürek oluyoruz. İki teker korteji, İki Teker, Tek Yürek! Bugün saat 18.00'de Nazilli İlçe Stadyumu önünde toplanıp yaklaşık 4 km'lik sürüş etkinliği ile farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kaskını tak, bayrağını al, korteje katıl. Tüm halkımız davetlidir" çağrısına koşan yüzlerce bisiklet ve motosikletli, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 5 kilometrelik turu büyük coşkuyla tamamladı.

"Amaç, iki teker farkındalığı oluşturmak"

Katılımcılar adına konuşan Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özgür Özkan, "19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümünde Gençlik Spor Müdürlüğümüzle artık rutin haline gelen geleneksel bisiklet turumuzu bu yıl daha da geliştirdik. Bu yıl komple iki tekercileri bir araya getirerek, iki teker farkındalığı oluşturmak ve bayramımızı kutlamak için bir aradayız. Bu etkinliğimizin amacı tabii ki önce bayramımızı kutlamak ve sonrasında da trafikte iki tekere saygı duyulması ve motorcu ve bisiklet kullanan arkadaşların da diğer taşıtlar gibi trafik kurallarına uymaları. Gerekli ekipmanı kullanarak kendi can güvenlikleri açısından da bu işi doğru düzgün yapmalarını sağlamak amacıyla bir farkındalık oluşturmak istedik. Bununla ilgili olarak da bugün bu etkinliği düzenliyoruz. Öncelikle etkinliğin düzenlenmesinde ev sahipliği yapan Nazilli Kaymakamlığımıza, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüze, tüm motor ve bisiklet gruplarına etkinliğe katıldıkları için de teşekkür ediyoruz. Herkese kazasız belasız güzel günler diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yaşam, Yerel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
