Nazilli'de Kaldırım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de Kaldırım Çalışmaları Başladı

Nazilli\'de Kaldırım Çalışmaları Başladı

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde yolu yapılan ancak kaldırım çalışmaları tamamlanmayan alanlarda, yaklaşık 20 bin metrekarelik kaldırım taşı döşeme faaliyetlerine başladı. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bu çalışmaların yaya güvenliği için büyük önem taşıdığını belirtti.

27.11.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi ekipleri; Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in talimatlarıyla ilçe genelinde yolu yapılan ancak kaldırım çalışmaları eksik bırakılan noktaları tek tek tespit ederek faaliyetlere başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı lokasyonlarında yolları yenilenen ancak kaldırım çalışmaları tamamlanmadığından yayaların zor durumda kaldığı ve izolasyonu olmadığı için apartman ve bahçe duvarlarının zarar gördüğü noktaları bir bir tespit etti. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kaldırım taşı döşeneceğini ifade eden belediye yetkilileri, söz konusu çalışmaların trafikte yaya güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Söz konusu faaliyetlerin kısa sürede tamamlanması için tüm saha ekiplerinin koordineli olarak çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazillimizin en büyük problemlerinden biri ne yazık ki kullanılamaz durumda olan yol ve kaldırımlar. Biz bu sorunu çözmek için göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gerekli tespitlerin yapılması, hazırlıkların sağlanması ve çalışmaların başlatılması için programlı bir şekilde hareket ediyoruz. Günü birlik planlar yerine ayağı yere basan işler yapmak için gayret ediyoruz. Uzun yıllardır yapılmadığı için atıl bırakılmış, yürümesi imkansız olan ve su birikintileri nedeniyle apartman ve bahçe duvarlarına zarar veren kaldırım alanlarının yapılması için bugün itibariyle çalışmalara başladık. Nazillimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ertuğrul Tetik, Yerel Yönetim, Belediye, Nazilli, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Kaldırım Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:04 RTÜK’ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh’tan yorum: Gurur duyarım RTÜK'ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh'tan yorum: Gurur duyarım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de Kaldırım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.