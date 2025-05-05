Nazilli\'de nikah maratonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "05.05.2025" tarihini evlilik tarihi yapmak isteyen çiftler nikah dairesinde yoğunluk oluştururken, Nazilli Belediyesi'nde ise her yarım saatte bir nikah kıyıldı.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmek isteyen ve '05.05.2025' tarihini tercih eden çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun oluştuğu yerlerden birisi de Aydın'ın Nazilli ilçesi oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren nikah salonlarına gelen çiftlerin nikahları kıyılırken, evlendirme memurları da tam mesai yaptı. Bu kapsamda Nazilli Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü adeta bir nikah maratonu yaşandı. Sabah saat 10.00'dan akşam 17.30'a kadar her yarım saatte bir çiftin nikahını kıyan ekipler, toplamda 12 çifti dünya evine uğurlarken 10 çiftin nikahı için de ayrıca kayıt aldı. Zafer Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Akdağ Parkı içerisindeki Nazilli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen törenlerde, belediye evlendirme memurları yoğun ama keyifli bir gün geçirdi.

Evliliğin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Bu özel günde birçok çiftimizin mutluluğuna şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - AYDIN