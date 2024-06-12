Zafer Mahallesi Şehit Mustafa Akdağ Parkı'nda Nikah Salonu Son Rötuşlara Hazırlanıyor - Son Dakika
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Zafer Mahallesi Şehit Mustafa Akdağ Parkı'nda Nikah Salonu Son Rötuşlara Hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi Şehit Mustafa Akdağ Parkı içerisinde bulunan bin 500 metrekarelik alanda açık ve kapalı nikah salonunu tamamlamak üzere. Salon, depo, mutfak, arşiv, gelin odası, ön kabul ve misafir oturma alanı gibi bölümleri içeriyor. Aydınlatma ve klima çalışmalarının tamamlandığı salon, kısa süre içinde hizmete açılacak. Başkan Tetik, projenin hızla tamamlanarak halkın hizmetine sunulması talimatını verdi.

12.06.2024 15:05
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Zafer Mahallesi Şehit Mustafa Akdağ Parkı içerisinde yer alan bin 500 metrekare alanda açık ve kapalı nikah salonunda son rötuşlar yapılıyor.

İçerisinde depo, mutfak, arşiv, gelin odası, ön kabul ve misafir oturma alanı bulunan yaklaşık 200 metrekare kapalı alan ile sahne alanı, misafir bekleme alanı ve fotoğraf çekim alanı bulunan 100 kişilik, 300 metrekare açık alana sahip nikah salonunda son rötuşlar yapılıyor. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Elektrik birimi personeli tarafından aydınlatma ve klima çalışmalarının titizlikle gerçekleştirildiği salon, temizlendikten sonra hizmet vermeye başlayacak.

80 kişilik kapalı ve 100 kişilik açık alan olarak tasarlanan ve yeni evlenecek çiftlerin konforlu bir alanda nikah törenlerini yapmaları için dizayn edilen projenin ivedi bir ihtiyaç olduğunu, yarım kalan çalışmaların bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi talimatını veren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; " Nikah salonu belirli bir aşamaya kadar gelmiş sadece son rötuşlarının yapılması kalmış. Mevcut belediye hizmet binamız içerisinde yer alan eski salonumuz yetersiz kalması nedeniyle hazırlanmış olan bu projeyi bir an önce tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak şart olmuştur. Genel olarak hiçbir eksiği kalmayan açık ve kapalı salonların aydınlatmaları personelimizin yoğun çalışması ile birkaç güne kadar tamamlanacak, genel temizliği yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zafer Mahallesi Şehit Mustafa Akdağ Parkı'nda Nikah Salonu Son Rötuşlara Hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Mahallesi Şehit Mustafa Akdağ Parkı'nda Nikah Salonu Son Rötuşlara Hazırlanıyor - Son Dakika
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