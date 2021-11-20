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Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı

20.11.2021 09:52
Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı

Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla 9'ncusu gerçekleştirilecek olan 'Nazilli Geleneksel Rahvan At Yarışı' için hazırlıklar tamamlandı.

Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla 9'ncusu gerçekleştirilecek olan 'Nazilli Geleneksel Rahvan At Yarışı' için hazırlıklar tamamlandı.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Rahvan At Yarışları, 21 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Bozdoğan yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan sosyal etkinlik tesisinde yapılacak. Nazilli'de geleneksel hale gelen rahvan at yarışları için gerekli tüm hazırlıklar yapılırken yarışın gerçekleştirileceği sosyal tesis alanında da son düzenlemeler belediye personelinin ortak çalışması ile tamamlandı. Greyder ve iş makinaları ile tesviye edilen koşu alanı ve çevresi yabani otlardan arındırılarak temizlendi. Detaylı yapılan temizliğin yanı sıra oturma alanları, tribünler ve alan çevresindeki duvar ile demir parmaklıkların boya ve badanaları yapıldı.

Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü tay, 3'lü tay, 2'li tay, ithal A ve ithal B kategorilerinde gerçekleşecek yarışlara, tüm Nazilli halkını davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kültürümüzün korunması ve yaşatılması için geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Bu coşkuyu yaşamak için tüm yarış severleri 9. Rahvan At Yarışları'na bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı
Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı
Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı
Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı
Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı
Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, At Yarışı, Nazilli, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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