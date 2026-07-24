Nazilli\'de Sağlık Koordinasyonu Toplantısı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hastane ile Sağlıklı Hayat Merkezleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve çalışma kültürünü geliştirmek amacıyla eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Hastane-Sağlıklı Hayat Merkezi Buluşmaları' kapsamında düzenlenen toplantı, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimleri, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz, psikiyatri, dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, nöroloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekimler ile hastanenin kalite birimi ekibi katıldı. Toplantıda Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ece Kundakoğlu tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi. Ayrıca merkezde görev yapan psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, diyetisyen ve fizyoterapistlerin sunduğu hizmetler ile vatandaşlara yönelik yürüttükleri çalışmalar katılımcılara anlatıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş ise hastane ile Sağlıklı Hayat Merkezleri arasındaki entegrasyonun önemine dikkat çekerek, toplantıda hekimlerden gelen soruları cevaplandırdı. Gerçekleştirilen toplantıyla kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin amaçlandığı belirtildi.