Nazilli\'de Su Baskını Sorununa Çözüm Arayışı Başladı

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Göreve geldiği günden bu yana sık sık sahada halkla iç içe olacağı vurgusu yapan ve belediye faaliyetlerinin tamamında incelemelerini vatandaşlarla birlikte gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Nazilli'nin yıllardır çözülmeyen su baskını sorununa neşter vuruyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Pınarbaşı Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından su baskınlarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen çökeltme havuzu temizlik çalışmalarını inceledi. Mevcut havuzların yıllar önce inşa edildiğini ancak uzun zamandır temizliklerinin yapılmadığını ifade eden Başkan Tetik, "Gördüğünüz gibi çamurlar havuzun hizasına kadar gelmiş. Bu durum, yukarıdan gelen yağmur suyunun altyapıya zarar vermesine neden oluyor. Temizlik çalışmalarımızla bu sorunu çözmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla Nazilli'deki su baskınlarının yüzde 80 oranında engelleneceğini ifade eden Başkan Tetik, saha incelemeleri esnasında vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Nazilli'nin 3 ayrı noktasında bulunan havuzlarda benzer işlemlerin yapılacağını kaydeden Bakan Tetik, Nazilli halkı için gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayan Fen İşleri ekiplerine ayrıca teşekkür etti.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden mahalle sakinleri, şehrin belediye başkanı ile bire bir iletişim kurabilmekten ve uzun yıllardır çözülmeyen su baskını sorununa müdahale edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. - AYDIN