Nazilli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Nazilli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Nazilli\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu bir araç takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

02.11.2024 18:33  Güncelleme: 18:35
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu bir araç takla atarken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karaçay Mahallesi 325 sokak ile 34 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 sokak üzerinde Sümerbank istikametinden Karayolu istikametine seyir halinde olan B.E. yönetimindeki 09 AK 260 plakalı otomobil ile 325 sokaktan çıkan İ.Ç. idaresindeki 09 BG 465 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 AK 260 plakalı otomobil sürücüsü B.E direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Savrulmanın etkisiyle önce yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan otomobil daha sonra takla attı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü B.E. ile yolcular N.K., Ö.E. ve M.E. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisindeki yaralıları bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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