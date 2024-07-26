Nazilli'de uyuşturucu baskını: 1 gözaltı - Son Dakika
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Yerel

Nazilli'de uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 278 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 3 parça LSD emdirilmiş pul, kaçak viski, tabanca, tüfek, nakit para ve bong aparatları bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

26.07.2024 19:53
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Nazilli'de uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde S.Ç. isimli şahsın iki mahallede bulunan ikameti ve bağ evine baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 278 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 3 parça LSD emdirilmiş pul, 8 adet 1000 cc'lik kaçak viski, 2 adet 9 mm tabanca ve şarjörü, 2 adet yarı otomatik tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, 4 adet bong aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nazilli'de uyuşturucu baskını: 1 gözaltı - Son Dakika
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