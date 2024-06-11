Nazilli'de Yeşilçam Film Müzikleri Konseri - Son Dakika
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Nazilli'de Yeşilçam Film Müzikleri Konseri

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Yeşilçam Film Şarkıları ile unutulmaz bir konser verdi. Konserde, Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinin rol aldığı sinema filmlerinin müzikleri seslendirildi.

11.06.2024 13:19
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Nazilli'de Yeşilçam Film Müzikleri Konseri kulakların pasını sildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Yeşilçam Film Şarkıları ile sanatseverleri geçmişe götürdü.

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun Yeşilçam Nostaljik Film Şarkıları konseri Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Annesi Gönül Tetik ve eşi Ayşin Tetik ile izlediği konsere Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz ve eşi Melek Yılmaz, Meclis üyeleri, misafir sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sunuculuğunu Mine Aytan'ın, Şefliğini Mustafa Dinçkol'un yaptığı, Susuz Yaz'dan Al Yazmalım'a, Mahmut Hoca'dan Muhsin Bey'e, Bedia Muhavvit'ten Türkan Şoray'a, Ayhan Işık'tan Ediz Hun'a kadar süren 110 yıllık serüvenin dillerden hiç düşmeyen ikonik ve özellikle de özlem dolu, aşk dolu şarkıları, koro ve solistlerin yorumları ile bir kez daha hayat buldu. Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun, seslendirdiği nostaljik şarkılar dinleyenleri geçmiş yılların güzellikleriyle dolu bir yolculuğa çıkardı. Usta sanatçıların filmlerindeki müziklerin yer aldığı konserde, Zeki Müren, Filiz Akın, Adile Naşit, Münir Özkul, Kadir İnanır, İzzet Günay, Tarık Akan, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Kemal Sunal, Zeynep Değirmencioğlu, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Nuri Sesigüzel gibi onlarca Yeşilçam'ın unutulmaz aktörleri, rol aldığı sinema filmlerinin müzikleri ile Nazilli'de yeniden hayat buldu.

Başkan Tetik hem teşekkür etti hem de müjde verdi

Gerçekleştirilen konser ile inanılmaz muhteşem bir gece yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Burada olmak, hemşerilerim ile bir arada bu konseri dinleyebilmek ayrı bir mutluluk ve onur. Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosundan böyle bir konseri dinleyebilmek ayrı bir mutluluk. Bu gece çok özel ve güzel insanları andık. Bu konser bizleri 1950'li yıllardan günümüze kadar getiren, geçmiş ile günümüzü birleştiren, geleceğe doğru şekil veren bir his uyandırdı içimizde. Çok iyi bir performansa sahip koromuz var. Çok güzel bir konser olacağını önceden tahmin edebiliyordum ama bu kadar iyisini değil. Bu koronun sadece Nazilli'de değil başka şehirlerde de performanslarını sergilemelerini arzuluyorum. Başta koro şefimiz olmak üzere tüm korist ve solistlere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de bizleri çok güzel hatırlara götürdükleri için. Böyle bir gecenin düzenlenmesinde tüm emeği geçen bütün arkadaşlarım yüreğinize elinize kolunuza ve ağzınıza sağlık. Ayrıca bu salonun korolarımıza ve izleyicimize az geldiğini düşünüyor, en kısa zamanda da buranın 2-3 katı bir salon sözü veriyorum" dedi.

Konser sonunda protokol üyeleri sahneye davet edilerek dinleyicilerin de bayraklarla birlikte eşlik etmesi ile söyledikleri marşlar renkli bir görüntüler ortaya çıkardı. Başkan Tetik solist ve koristlere tek tek çiçek takdimiyle tebrik etti.

Kaynak: İHA

Nazilli, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Yeşilçam Film Müzikleri Konseri - Son Dakika

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