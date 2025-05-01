Nazilli\'den Başarıyla Tamamlanan Zeka Oyunları Yarışması

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen zeka oyunları yarışmalarının il finali başarıyla tamamlandı. Yarışmalarda Nazillili öğrenciler üstün performans sergileyerek öğretmen ve ailelerini gururlandırdı.

Gerçek Zafer Ortaokulu öğrencisi Yusuf Yiğit Geçkil, Abluka oyununda il üçüncüsü, Fatih İlkokulu öğrencilerinden Yiğit Efe Kenar Abluka oyununda il ikincisi oldu. Aynı okuldan Enes Baha Orhan ise Küre oyununda il birinciliğini elde etti. Enes Baha Orhan, Mayıs ayında Kars'ta düzenlenecek olan Türkiye finallerinde hem Nazilli ilçesini hem de Aydın ilini temsil etme hakkı kazandı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu başarıda emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyor, Türkiye finallerine katılacak olan Enes Baha Orhan'a başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN