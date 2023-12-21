 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nazilli Gevherhan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Gevherhan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi (NAFAD), Gevherhan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi. Eğitimde, ilk yardım bilgileri, afet öncesi ve sonrası davranış şekilleri detaylı olarak ele alındı.

Nazilli Gevherhan Sultan Kız Öğrenci Yurdu\'nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi Verildi
21.12.2023 - 10:35,
Abone Ol

Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi (NAFAD) tarafından Nazilli Gevherhan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde afetlerin oluşturduğu insani, çevresel ve ekonomik hasarın en aza indirilmesi için kurulan NAFAD, Gevherhan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi verdi. Yaklaşık 2 saat süren eğitimde; ilk yardımda temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gerekenler, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve tahliye gibi kavramlar detaylı olarak ele alındı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın afet eğitimlerine büyük önem verdiğini ifade eden NAFAD ekipleri "Projemiz başladığı günden bu yana yüzlerce öğrencimize eğitim verdik. Bu eğitimler afetlerin ilk 72 saati için hayati önem taşıyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

NAFAD üyeleri tarafından verilen eğitimlerin ardından siren çalınarak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nazilli, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Gevherhan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika


09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22
9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:24
47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi

Son Dakika
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:15 Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi Caner Koç, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 10:33:10. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli Gevherhan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement