Nazilli İstasyon Meydanı'nda İkinci Etap Çalışmaları Başladı

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Aydın BŞB'nin Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki 2. Etap çalışmaları başladı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde İstasyon Meydanı'nın araç işgalinden kurtarılması ve kaldırımların genişletilmesi için başlatılan çalışmalarının ikinci bölümüne başlandı. Yaklaşık bir hafta sürecek çalışmaların ardından meydan yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirmesi ve Nazilli Belediyesi'nin desteği ile birlikte İstasyon Meydanı'nda başlatılan kaldırım genişletme ve trafikte tek yön projesinde çalışmaların ilk etabı planlanan tarihte tamamlanmıştı. Bin metrekare kaldırım çalışması yapılacak olan alanda ikinci etap çalışmaları da başladı. Çalışmaların ardından alanın tamamen araçların park yapmalarına kapanacağı ve trafiğin tek yönden ilerleyeceği belirtildi.

"Düzenlemeler devam edecek"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede; "Yanlış parkın önlenmesi, trafik akışının seri bir şekilde sağlanması ve bölgeyi daha iyi bir görünüme kavuşturmak için yürütülen çalışmalar kapsamında İstasyon Meydanı'nda bulunan kuzey kaldırımı genişletilerek iki katına çıkarıldı. Güney kaldırımlarının tamamlanmasının ardından Namık Kemal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı'na kadar düzenlemeler devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekiplerimizce bugün gerekli önlemleri almak üzere çalışma yapılacak alanı trafiğe kapattık. Çalışmalar yaklaşık bir haftada tamamlanacak" denildi.

İkinci etap çalışmalarının başlayacak olması çevrede bulunan esnaf ve bölgede yaşayan vatandaşları memnun ettiği gözlendi.