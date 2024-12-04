Nazilli İstasyon Meydanı'nda İkinci Etap Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli İstasyon Meydanı'nda İkinci Etap Çalışmaları Başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İstasyon Meydanı'ndaki araç işgalinin önlenmesi ve kaldırımların genişletilmesi için başlatılan ikinci etap çalışmalarına başlandı. Yaklaşık bir hafta sürecek çalışmalar sonrasında meydan yeni bir görünüme kavuşacak.

04.12.2024 21:31  Güncelleme: 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın BŞB'nin Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki 2. Etap çalışmaları başladı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde İstasyon Meydanı'nın araç işgalinden kurtarılması ve kaldırımların genişletilmesi için başlatılan çalışmalarının ikinci bölümüne başlandı. Yaklaşık bir hafta sürecek çalışmaların ardından meydan yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirmesi ve Nazilli Belediyesi'nin desteği ile birlikte İstasyon Meydanı'nda başlatılan kaldırım genişletme ve trafikte tek yön projesinde çalışmaların ilk etabı planlanan tarihte tamamlanmıştı. Bin metrekare kaldırım çalışması yapılacak olan alanda ikinci etap çalışmaları da başladı. Çalışmaların ardından alanın tamamen araçların park yapmalarına kapanacağı ve trafiğin tek yönden ilerleyeceği belirtildi.

"Düzenlemeler devam edecek"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede; "Yanlış parkın önlenmesi, trafik akışının seri bir şekilde sağlanması ve bölgeyi daha iyi bir görünüme kavuşturmak için yürütülen çalışmalar kapsamında İstasyon Meydanı'nda bulunan kuzey kaldırımı genişletilerek iki katına çıkarıldı. Güney kaldırımlarının tamamlanmasının ardından Namık Kemal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı'na kadar düzenlemeler devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekiplerimizce bugün gerekli önlemleri almak üzere çalışma yapılacak alanı trafiğe kapattık. Çalışmalar yaklaşık bir haftada tamamlanacak" denildi.

İkinci etap çalışmalarının başlayacak olması çevrede bulunan esnaf ve bölgede yaşayan vatandaşları memnun ettiği gözlendi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nazilli, Emlak, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli İstasyon Meydanı'nda İkinci Etap Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
09:17 Akaryakıta indirim yapıldı Fiyat değişikliği ekrana yansıdı Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 22:12:12. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli İstasyon Meydanı'nda İkinci Etap Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.