Nazilli Kaymakamı Şehit Ailelerini Bayramda Unutmadı

Nazilli Kaymakamı Hüriye Küpeli Kan, şehit Jandarma er Ahmet Bursa ve Adnan Karakaya'nın ailelerini ziyaret ederek, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan şehit ailelerini unutmayan Nazilli Kaymakamı Hüriye Küpeli Kan, bayram ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Küpeli, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetleri olan ailelerle bir araya gelerek destek ve vefa mesajı verdi. 25 Temmuz 1994 tarihinde Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen terör olaylarında şehit olan Jandarma Er Adnan Karakaya'nın babası Ali Haydar Karakaya ile de bir araya gelen Küpeli, ziyarette şehit ailesine saygı ve hürmetlerini ileterek devletin tüm imkanlarıyla şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Beraberindeki heyetle birlikte daha sonra 25 Ekim 1985 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Ahmet Bursa'nın annesi Ayşe Bursa ile kardeşi Erkan Bursa'yı ziyaret eden Kaymakam Huriye Küpeli Kan, şehidin ailesinin bayramlarını kutlayarak, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - AYDIN