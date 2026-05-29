Nazilli Kaymakamı Şehit Ailelerini Bayramda Unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli Kaymakamı Şehit Ailelerini Bayramda Unutmadı

Nazilli Kaymakamı Şehit Ailelerini Bayramda Unutmadı
29.05.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Kaymakamı Hüriye Küpeli Kan, bayram vesilesiyle şehit Jandarma Er Ahmet Bursa ve Adnan Karakaya'nın ailelerini ziyaret etti. Kaymakam, devletin tüm imkanlarıyla şehit yakınlarının yanında olduğunu vurgulayarak, ailelerin bayramını kutladı ve vefa mesajı verdi.

Nazilli Kaymakamı Hüriye Küpeli Kan, şehit Jandarma er Ahmet Bursa ve Adnan Karakaya'nın ailelerini ziyaret ederek, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan şehit ailelerini unutmayan Nazilli Kaymakamı Hüriye Küpeli Kan, bayram ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Küpeli, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetleri olan ailelerle bir araya gelerek destek ve vefa mesajı verdi. 25 Temmuz 1994 tarihinde Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen terör olaylarında şehit olan Jandarma Er Adnan Karakaya'nın babası Ali Haydar Karakaya ile de bir araya gelen Küpeli, ziyarette şehit ailesine saygı ve hürmetlerini ileterek devletin tüm imkanlarıyla şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Beraberindeki heyetle birlikte daha sonra 25 Ekim 1985 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Ahmet Bursa'nın annesi Ayşe Bursa ile kardeşi Erkan Bursa'yı ziyaret eden Kaymakam Huriye Küpeli Kan, şehidin ailesinin bayramlarını kutlayarak, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Nazilli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Kaymakamı Şehit Ailelerini Bayramda Unutmadı - Son Dakika

Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:21:44. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli Kaymakamı Şehit Ailelerini Bayramda Unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.