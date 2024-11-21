Nazilli'nin Değerleri Tanıtıma İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
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Nazilli'nin Değerleri Tanıtıma İhtiyaç Duyuyor

Nazilli\'nin Değerleri Tanıtıma İhtiyaç Duyuyor

Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Nazilli'nin tarımsal ve kültürel değerlerinin tanıtılması gerektiğini vurguladı.

21.11.2024 12:40
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan basın mensuplarını ziyaret eden İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli'nin her yönüyle değerli olduğunu ancak bu değerlerin tanıtıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni (NGC) ziyaret etti. İlçede görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev yapan basın çalışanları ile oldukça samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Kan, "Nazilli, emsali bulunmayan tarımsal ürünleri, ihracat yapan firmaları ve kültürel değerleri ile muhteşem bir yer. Bu değerlerin mutlaka tanıtılması lazım. Şehrin dinamiklerini harekete geçiren, gözü, kulağı ve sesi olan basın mensuplarımızdan bu konuda destek bekliyorum" dedi.

Karşılıklı istişarede bulunuldu

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, cemiyet üyelerinin de hazır bulunduğu cemiyete ziyarette bulunan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, basın emekçileri ile yaptığı sohbette ilçe ile ilgili görüşlerini dile getirdi. İlçenin sorunları hakkında karşılıklı istişarede bulunan Kaymakam Kan'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Cemiyet Başkanı Ümit Özmen, Nazilli basınının Aydın basınında önemli bir yeri olduğuna değinirken, basın kuruluşlarının durumu hakkında bilgiler verdi. Nazilli'nin ve bölgenin sorunlarının konuşulduğu ziyarette başta incir ve kestane olmak üzere yöresel tarım ürünleriyle ilgili markalaşma ve tanıtım sorunu yaşandığını ifade etti.

"Tanıtımlar yeterli değil"

Nazilli'de geçen yılın rakamlarına göre 320 milyon dolar ihracat hacmi bulunan incirde ihracat firmalarının yerel basınla işbirliği yaparak markalaşma ve tanıtım konusunda adım atmalarının önemine vurgu yapan Başkan Özmen, yerel medya olarak incirin tanıtımında üstlerine düşeni yaptıklarını belirterek: "Ancak bu yeterli değil. Tüm paydaşlarla ortak bir tanıtım çalışması yapılması gerekiyor. Bununla ilgili festivallere ve fuarlara önem verilmelidir. Yapılan etkinliklerdeki organizasyon eksiklikleri beklenen verimin alınmamasına sebep oluyor. O nedenle herkesin eşit oranda elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

"Bu değerlerin mutlaka tanıtılması lazım"

Nazilli'nin topraklarının oldukça verimli olduğunu ifade eden Kaymakam Huriye Küpeli Kan, fırsat buldukça farklı yerlere ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Dağlık arazilerde zor şartlar altında incir, zeytin, kestane üretimi yapılıyor. Nazilli'nin iklimi incir üretimine çok uygun. Biz çiftçimizin daha fazla kazanması için elimizden geldiğince destek oluyoruz. Nazilli, emsali bulunmayan tarımsal ürünleri, ihracat yapan firmaları ve kültürel değerleri ile muhteşem bir yer. Bu değerlerin mutlaka tanıtılması lazım. Şehrin dinamiklerini harekete geçiren, gözü, kulağı ve sesi olan basın mensuplarımızdan bu konuda destek bekliyorum. Tanıtım festivalleri ve fuarların mutlaka yapılması gerekiyor" diye konuştu.

İlçenin temel sorunları, çözüm yolları ve yerel basının yeri, önemi hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'nin Değerleri Tanıtıma İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

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