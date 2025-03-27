Nazilli Polisi Oto Hırsızlarını Yakaladı - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Polisi Oto Hırsızlarını Yakaladı

Nazilli'de iki ilde oto hırsızlığı yapan şüpheliler, 60 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi.

27.03.2025 16:42
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Nazilli polisi iki ilde oto hırsızlığı yapan şüphelileri yakaladı

60 saatlik kamera görüntüsü incelendi, kimlikleri tespit edildi

AYDIN - Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki ilde oto hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli şahısları başarılı operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi 85 sokak üzerinde bulunan Yenişehir Camii önünde park halinde bulunan bir otomobilin çalınması olayı ile ilgili Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olarak çalışma başlatıldı.

Ekipler ilk olarak aracın çalındığı yer itibariyle çevresinde yaklaşık 60 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. Yapılan çalışmalarda aracın gidebileceği güzergahlara ait kamera görüntüleri incelendiğinde aracın en son 20 Mart tarihinde Nazilli'den Beydağ- Ödemiş yolu üzerinden plakaları sökülmüş vaziyette çıkış yaptığı belirlendi. Şüphelilerin Manisa'ya bağlı Akhisar ilçesine gittiği ve burada başka bir aracı çalıp bu araçlarla tekrar Nazilli' ye döndükleri tespit edildi.

Şüphelilerin 24 Mart tarihinde Yeşilyurt Mahallesi'nde Akhisar'dan çaldıkları araç ile H.Y. isimli şahsa ait 1 adet koyunu aldıkları fakat parasını ödemeden yaşlı şahsı araçtan indirip kaçtıkları, aldıkları koyunu tanımadıkları birine sattıkları öğrenildi. Konu ile ilgili Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olarak yapılan çalışmalar neticesinde konuyu gerçekleştiren şahısların Ş.D. ve F.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek, şahıslar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.

Ayrıca çalınan aracın arka bagajı içerisinde bulunan inşaat demirlerinin, İsabeyli bölgesinde bulunan bir inşaattan çalındığı belirlendi. F.K. isimli şahsın Kilitlenmek Sureti ile Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan, aranma kaydının olduğu anlaşılırken şahsın bu suçlardan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin Asayiş Büro Amirliği tarafından tamamlanarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Nazilli, 3-sayfa, Yerel, Suç, Son Dakika

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