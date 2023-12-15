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Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Yarın Açılıyor - Son Dakika
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Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Yarın Açılıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yarın kapılarını açacak Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na tüm vatandaşları davet etti. Fuarda, tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin son teknolojileri ve ekipmanları sergilenecek.

Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Yarın Açılıyor
15.12.2023 - 20:31,
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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yarın kapılarını açacak Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na tüm vatandaşları davet etti.

Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi öncülüğünde kurumların desteği ile düzenlenen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Nazilli Belediyesi Katlı Otoparkı zemin katında 16 Aralık Cumartesi günü saat 10.00 itibariyle kapılarını misafirlerine açacak.

Tarım hayvancılık gıda sektörlerinin geldiği son teknolojilerin, traktörlerin, tarım ekipmanlarının yer alacağı bölgenin en büyük organizasyonlarından olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda bu yıl 10 farklı ilden 80'e yakın ulusal ve yerel ticari firma stantlarını açacak. Fuar 16-19 Aralık (Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı) tarihlerinde 4 gün boyunca 10.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak olup resmi açılış töreni Cumartesi günü saat 14.00'de protokol katılımlarıyla gerçekleşecek.

Geçen yıl 50 bin üzeri katılımcının ziyaret ettiği fuar hakkında konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "İncir, zeytin, kestane pamuk, narenciye gibi birçok tarım ürünüyle, hayvancılık faaliyetleriyle ülkemizin hatta dünyanın yakından tanıdığı Nazillimiz'de, 6. Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarını gerçekleştirecek olmanın mutluluğu heyecanı onuru içerisindeyiz. Her yıl organizasyon, katılımcı firmalar, yer alan ekipmanlar, ziyaretçi sayısıyla üzerine koyarak yükselttiğimiz fuar organizasyonumuzu bölgenin en büyük fuarı olma yolunda ilerliyoruz. Nazillimizin tanıtımına büyük katkı sunan organizasyonumuzu ilerleyen yıllarda bölgenin en büyük fuarını yapmak için çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz. Bu vesile ile katkı sunan tüm kurumlarımıza bu güzel organizasyonda yer aldıklarından ve de verdikleri emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl 50 bin ziyaretçinin katılımı olmuştu. Bu yıl bu sayının 60 bin ve üzeri olmasını öngörüyoruz. Bir çok ilden, Nazillimiz ve çevre ilçelerimizden yer alacak ulusal ve yerel firmalarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar, tüm ziyaretçilerimize, hemşehrilerimize güzel bir fuar diliyor, bu güzel fuara davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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