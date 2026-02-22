Nazilli Ticaret Odası'ndan Birlik ve Beraberlik İftarı - Son Dakika
Nazilli Ticaret Odası'ndan Birlik ve Beraberlik İftarı

Nazilli Ticaret Odası\'ndan Birlik ve Beraberlik İftarı
22.02.2026 10:45
Nazilli Ticaret Odası, Ramazan'da geleneksel iftar programıyla üyelerini bir araya getirdi.

Nazilli Ticaret Odası, 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği iftar programında siyaset ve iş dünyasını bir kez daha üyeleri ile buluşturdu.

Bir asrı geride bırakan Nazilli Ticaret Odası, Ramazan ayı nedeniyle üye buluşmasını geleneksel hale getirdiği iftar sofrasını kurarak gerçekleştirdi. NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkan Yardımcısı Osman Kana'nın ev sahipliğindeki iftar programında davetliler kapıda karşılandı. Yaklaşık bin 800 üye ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşen programda Türk mutfağının geleneksel lezzetleri Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde konuklara ikram edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, iş dünyasının temsilcileri aynı sofrada bir araya gelerek hem hasret giderdi hem de fikir alışverişinde bulundu. Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çeken Arslan, birlik ve beraberlik mesajı verirken, herkesin Ramazanının mutlu ve huzurlu geçmesini diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ekonomi, Nazilli, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Ticaret Odası'ndan Birlik ve Beraberlik İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
