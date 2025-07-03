Nazım Gökçe'nin Hayırseverlik Mücadelesi - Son Dakika
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Nazım Gökçe'nin Hayırseverlik Mücadelesi

Nazım Gökçe\'nin Hayırseverlik Mücadelesi
03.07.2025 09:42
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Emekli Nazım Gökçe, 2 milyon kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Bursa'da yaşayan 62 yaşındaki Nazım Gökçe, emekli olmasının ardından hayatını hayır işlerine adadı. 3 yılda sokak sokak gezerek yaklaşık 2 milyon kapak toplayan Gökçe, kapakları satarak elde ettiği gelirle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Nazım Gökçe, emekli olduktan sonra hayatını hayır işlerine adadı. 2011 yılında fabrikada çalıştığı işinden emekli olmasının ardından sokak sokak gezerek çöplerde bulduğu kapakları toplamaya başlayan Gökçe, bunları geri dönüşüm merkezlerine sattı. Elde ettiği gelirin tamamını kimi zaman bir engelli için tekerlekli sandalye, kimi zaman sokak hayvanlarına mama için harcayan Gökçe, ihtiyaç dahilinde herkese yardım ederek sadece emekli maaşıyla geçindi. Öğrencilere de burs veren Gökçe, hayatına dokunduğu bazı öğrencilerin hayata atıldığını kaydetti.

"Zor hayat yaşadım, başkaları yaşamasın"

Hayatı boyunca zorluklar yaşadığını, başkalarının da bu sıkıntıları yaşaması için çabaladığını söyleyen Nazım Gökçe, "2 milyon civarı kapak topladım. Bu kapakları 3 senede topladım. Gönüllüler ve mahalle muhtarımızın destekleriyle bu kapakları toplayabiliyoruz. İsmini bilmediğim onlarca kişi bu kapakları toplamama yardım etti. Bazı sokaklara kapak toplama kutuları koyuyorum. Sağ olsunlar herkes bu konuda duyarlı. Engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için başladım. 1 senedir sokak hayvanlarına mama alabilmek için topluyorum. 15 yıldır her alanda kendi adıma yardım edebilmek için çaba gösterdim. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe yardım etmeye devam edeceğim. 2011 yılında emekli olduğumdan bu yana kendimi bu işe adadım. Zor bir hayat geçirdim. Artık başkalarının benim gibi zor bir hayatı olmasını istemiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazım Gökçe'nin Hayırseverlik Mücadelesi - Son Dakika

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