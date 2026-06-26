Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Uğur İbrahim Altay\'ı tebrik etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Nebi Hatipoğlu, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Yayımladığı tebrik mesajında, Altay'ın UCLG Başkanlığı'na seçilmesinin yalnızca Konya için değil, Türkiye'nin yerel yönetim vizyonunun uluslararası alandaki güçlü temsilinin de bir göstergesi olduğunu ve yeni görevinde şehirler arasındaki iş birliğini güçlendireceğine ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.

"Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye devam edecektir"

Hatipoğlu, "Bu önemli görev, sadece Konya'mızın değil, ülkemizin yerel yönetim vizyonunun uluslararası alandaki güçlü temsilinin de bir göstergesidir. İnanıyorum ki Sayın Başkanımız, başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyaların sesi olmaya, şehirler arasında iş birliğini güçlendirmeye ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye devam edecektir. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyor, bu gururu ülkemize yaşattığı için teşekkür ediyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR