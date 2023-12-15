Nebil Özgentürk, Yılmaz Büyükerşen\'i ziyaret etti

Gazeteci-Yazar, Belgesel Yapımcısı ve Yönetmen Nebil Özgentürk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Gazeteci-Yazar, Belgesel Yapımcısı ve Yönetmen Nebil Özgentürk, Başkan Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Misafirperverliği nedeniyle Büyükerşen'e teşekkür eden Özgentürk, Eskişehir'e her geldiğinde heyecan ve büyük mutluluk duyduğunu, şehrin Başkan Büyükerşen ile birlikte herkesin görmesi gereken çağdaş bir şehir haline dönüştüğünü belirtti.

Büyükerşen'in gerek akademik hayatı gerekse yerel yönetimlerde çok büyük işlere imza attığını belirten Özgentürk, Eskişehir'in her yaştan birey için gerçek anlamda ufuk açan bir şehir olduğunu belirterek, "İşte bu tablonun mimarı Yılmaz Hoca'dır ve Türkiye'ye örnektir" dedi.

Özgentürk'e teşekkür eden Büyükerşen'in, gazetecilik anıları başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu ziyaret çektirilen fotoğrafla tamamlandı.