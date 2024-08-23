Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, su sıkıntılarına çözüm için çalışmaların devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Yerel

Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, su sıkıntılarına çözüm için çalışmaların devam ettiğini açıkladı

Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, su sıkıntılarına çözüm için çalışmaların devam ettiğini açıkladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, beldede yaşanan su sıkıntılarına yönelik açıklamalarda bulunarak sorunun çözümü ve yeni su kaynaklarının bulunması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

23.08.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, beldede yaşanan su sıkıntılarına yönelik açıklamalarda bulunarak sorunun çözümü ve yeni su kaynaklarının bulunması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Karaevligeriş Mahallesi'nde yaşanan ve iddiaya göre 19 gündür mahallenin susuz kalmasıyla ilgili kamuoyundaki iddialara cevap veren Belediye Başkanı Ali Özdal, su kaynaklarının kuraklığı neticesinde su sıkıntısının yaşandığını kaydetti. Özdal, gazetecilere yaptığı açıklamasında; "Beldemizde kuraklık ağır şekilde yaşanmaktadır. Su kaynaklarımızın kuruması neticesinde su sıkıntısı yaşamaktayız. Sorununun çözümü ve amacı ile yeni su kaynaklarını arama ve bulma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, İller Bankası, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Özel İdare ile su sorununu çözmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal açıklamalarına şöyle devam etti;

"Alternatif projeler kapsamında iki adet sondaj çalışması bulunmaktadır. Birinci kuyumuz 200 metre düşünülüp, diğer kuyumuz ise 100 metre olarak düşünülmektedir. Su sıkıntıları önceki aydan bu yana görülmüş olup, 2023 yılında iki adet sondaj çalışması yapılmıştır. 1 adet ise keson kuyu çalışması yapılmıştır. 2024 senesinde ise bir mahallemizde iki adet keson kuyusu yapılmış olup, elektrikleri bağlanıp vatandaşın hizmetine sunulmuştur.

Bu sorunlarımızın en alt seviyeye indirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Zonguldak bölgesinde iki adet baraj ve arıtma projesi var. İnşallah tasarruf tedbirleri kalkar, bir an önce deprem bölgeleri ayağa kalkıp ve bu projeler ile birlikte bir arıtma faaliyete geçtikten sonra özel idare tarafından kullanıma verilecektir. Vadinin kurtuluşu bu iki adet baraj ile arıtmanın yapılıp vatandaşın hizmetine sunulması gerekmektedir. Sayın Zonguldak Valimize, Çaycuma Kaymakamımıza, Sayın vadi vekilimize, Sayın bölge müdürlerimiz bizleri bu zamana kadar yalnız bırakmadılar. En kısa sürede sorunlarının çözülmesini bekliyoruz. Perşembe, Kozcağız, Çaydeğirmeni ve Karapınar Belediyesi su tankerleriyle mahalle muhtarlarımıza birlikte su olmayan vatandaşlarımızı belirleyip evlere su basılıyor, su depoları doldurulup vatandaşımızın hizmetinde oluyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, su sıkıntılarına çözüm için çalışmaların devam ettiğini açıkladı - Son Dakika

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